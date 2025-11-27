Scharfes Schwert im Gesellschaftsrecht

Der Schwerdtfeger-Kommentar zum Gesellschaftsrecht in 4. Auflage

Rainer Stumpf

Als Allzweckwaffe in gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen jeder Art hat sich der in mittlerweile 4. Auflage erschienene Kommentar zum Gesellschaftsrecht aus dem Carl Heymanns Verlag erwiesen. Sehr treffend bezeichnet ihn sein Verlag als „Gebietskommentar“, der fürwahr eine beträchtliche Bandbreite von wichtigen Gesellschaftsformen bis hin zu relevanten Regelungen aus dem Insolvenzrecht abdeckt. Hierbei ergänzen sich systematische Abschnitte und die Kommentierung einschlägiger Gesetze. Federführend in diesem Werk ist unverändert der schon seit langen Jahren im Gesellschaftsrecht tätige Münchener Rechtsanwalt Dr. Armin Schwerdtfeger was einen weiterhinn hohen Praxisbezug garantiert.

In der Neuauflage ist der bisher aus acht Kapiteln bestehende Handbuchteil nahezu verdreifacht worden, insbesondere um die Kapitel Digitalisierung, Geldwäscherecht/Transparenzregister/Sanktionen, Vorsorgevollmachten für Unternehmer und Gesellschafter, Eheverträge für Unternehmer, Unternehmensbewertung, Handelsregister/Unternehmensregister/Transparenzregister, Unternehmensnachfolge, Strafrecht/OWi-Recht, Corporate Governance/Compliance (inkl. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und Datenschutzrecht) sowie Sozialrecht. Neu sind ferner die komplette Überarbeitung aller Kommentierungen mit umfassend erweitertem Handbuchteil sowie

die Mitwirkung zahlreicher neuer Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Richter- und Anwaltschaft. Hinzu kommt selbstredend die Berücksichtigung sämtlicher aktueller Reformen, insbesondere ARUG II, DiRUG/DiRUG II, Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, FISG, FüPoG II und SanInsFoG, MoPeG.

Kurzum, der Schwerdtfeger bündelt das gesamte Gesellschaftsrecht in einem – wenn auch äußerst umfangreichen – Band und ermöglicht so die schnelle und zielgerichtete Suche nach Problemlösungen.

Armin Schwerdtfeger

Gesellschaftsrecht (Kommentar)

Carl Heymanns Verlag / Wolters Kluwer, 4. Auflage 2025

3.404 Seiten; 199,00 Euro

ISBN: 978-3-452-30250-2