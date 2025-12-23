Nach dem Projekt ist vor dem Projekt

„Projektmanagement und Projektsteuerung für die Immobilien- und Bauwirtschaft“ von Klaus Eschenbruch in 6. Auflage

Rainer Schulz

Die 6. Auflage des Buches „Projektmanagement und Projektsteuerung für die Immobilien- und Bauwirtschaft“ von Prof. Dr. Klaus Eschenbruch präsentiert sich als umfassendes, praxisnahes Handbuch auf dem neuesten Stand der Baurechts- und Projektmanagementstandards. Es bietet ausführliche Anwendungshinweise zu den aktuellen Leistungs- und Vergütungsvorschlägen des AHO-Heftes 9 (2025) und kommentiert das neue AHO-Leistungsbild für Projektsteuerung und Projektleitung eigenständig. Besonders hervorzuheben sind die neuen Kapitel zu Projektabwicklungsformen, Nachträgen, Nachhaltigkeit und BIM, die den dynamischen Anforderungen der Branche gerecht werden. Zudem beinhaltet das Buch praxisrelevante Vertragsgestaltungshinweise und eine Organisations- und Leistungsstrukturanalyse als Grundlage zur Einstufung von Projektkomplexität. Mit 212 Seiten ist das Werk kompakt, gut strukturiert und richtet sich sowohl an Projektsteuerer als auch an alle, die im Bau- und Immobilienprojektmanagement tätig sind. Insgesamt ist die 6. Auflage ein gelungener Leitfaden für die moderne Bau- und Immobilienwirtschaft, der theoretisches Wissen mit praxisnahen Lösungen verbindet und aktuelle Zukunftstrends aufgreift.

Die Neuauflage erweitert ihre Inhalte insbesondere durch die Berücksichtigung der neuesten Leistungs- und Vergütungsvorschläge des AHO-Heftes 9 (2025), die in der 5. Auflage noch nicht enthalten waren. Hinzu kommen neue Kapitel zu Projektabwicklungsformen, Nachträgen, Nachhaltigkeit und Building Information Modeling (BIM), eine eigenständige Kommentierung des AHO-Leistungsbildes für Projektsteuerung und Projektleitung sowie ausführliche Vertragsgestaltungshinweise und eine vertiefte Analyse der Projektkomplexität. Kurzum, die 6. Auflage des Eschenbruch konzentriert sich maßgeblich auf neueste Standards und Zukunftsthemen und erhöht somit noch ein mal ihre ohnehin bestehende Praxisrelevanz und Aktualität für die Immobilien- und Bauwirtschaft.

Klaus Eschenbruch

Projektmanagement und Projektsteuerung für die Immobilien- und Bauwirtschaft

Wolters/Kluwer, 6. Auflage 2025

836 Seiten; 149,00 Euro

ISBN: 978-3-8041-5580-0