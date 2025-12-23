Riesige Herausforderung

Das „Handbuch Kundendatenschutz“ von Simon Menke in 2. Auflage zeigt, wie es geht

Rüdiger Rath

Vom Großkonzern bis zum Solo-Selbständigen stehen heute wohl beinahe alle wirtschaftlichen Akteure vor der großen Herausforderung eines sachgerechten und gleichzeitig rechtssicheren Umgangs mit den Daten der eigenen Kundschaft. Was ist noch erlaubt und was geht gar nicht mehr? Vor allem im Lichte der sich vor unseren Augen vollziehenden ständigen technischen Innovationen (Browser-Fingerprinting, RTB-Verfahren – schon mal gehört?!) dämmert es daher inzwischen so manchem, dass sich hierbei nicht mehr nur um ein Nice-to-Have-Themengebiet handelt, sondern sich im Falle des Hände-in-den-Sch0ß-Legens auch erhebliche Haftungsrisiken autun können.

Das jüngst in 2. Auflage erschienene „Handbuch Kundendatenschutz“ von Simon Menke fokussiert sich ausweislich seines Vorworts in erster Linie auf Betreiber von Online-Shops (und beinahe jeder, der etwas verkaufen will, braucht mittlerweile auch einen Online-Shop), Auskunfteien, Anbieter von Online-Marketing-Tools und Betreiber von Plattform-Ökosystemen. Ferner findet sich im Vorwort der vielsagende, wenn nicht sogar fast alles auf den Punkt bringende Satz: „Die rechtliche Bewertung von Datenverarbeitungen wird in der Praxis regelnäßig dadurch erschwert, dass die Verarbeitungen im Rahmen technisch komplexer Vorgänge erfolgen.“ Das kann man wohl sagen! Dementsprechend zieht der Verfasser auch die in der Tat nicht aus der Luft gegriffene Möglichkeit in Betracht, dass seine letztendlichen Adressaten – trotz aller Bemühungen des Autors – vor allem technisch nicht alles verstehen werden, was er ihnen mitzuteilen hat, und richtet sein Buch vorsorglich auch ganz explizit an Datenschutzberater, d.h. als eine Art Weiterbildungslektüre für diese.

Das Werk, das man mit Fug und Recht als tiefschürfend bezeichnen kann, besteht aus zwölf Teilen, deren Aufzählung hier zumindest einen Eindruck vermitteln soll, in welche Richtung es darin geht: Auf Teil 1 „Grundlagen“ folgt Teil 2 „Rechtsgrundlagen“, sodann Teil 3 „Informationspflichten“, Teil 4 „Rechte der Betroffenen / Automatisierte Einzelfallentscheidungen“ und Teil 5 „Technische und organisatorische Maßnahmen“. Nach Teil 6 „Datenpannen“ und Teil 7 “ Drittlanddatentransfer“ kommen noch Teil 8 „Online-Tracking/Online-Marketing“, Teil 9 “ Direktmarketing“, Teil 10 „Bonitätsprüfung“/Factoring/Incasso“, Teil 11 „Gesellschaftsrechtliche Konstellationen“ und schließlich Reil 12 „Folge von Datenschutzverstößen“. Somit dürfte das Buch die Materie in ihrer Gesamtheit erfasst haben. Es wird vermutlich keinen Mangel an Käufern geben.

Simon Menke

Handbuch Kundendatenschutz

Erich Schmidt Verlag, 2. neu bearbeitete Auflage 2025

385 Seiten; 118,00 Euro

ISBN: 978-3-503-24203-0