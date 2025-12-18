Aus gutem Grund

Das „Kölner Formularbuch Grundstücksrecht“ in 4. Auflage

Rüdiger Rath

Im Immobilienrecht hängt vieles, manchmal sogar alles am schnellen Zugriff auf die jeweils einschlägigen Formulare. Vom (vermeintlich) einfachen Kauf – einschließlich dem von Teilflächen oder dem Mietkauf – über die Schenkung, den Bauträgervertrag bis hin zu den Sonderformen des Immobilienerwerbs wie (Zwangs-)versteigerung, Insolvenz u.v.m – ein zuverlässiges Formularbuch gehört zur Grundausstattung aller rechtsberatend und -gestaltend wirkenden Marktakteure. Das von Prof. Dr. Jörn Heinemann, LL.M., Notar a.D. in Berlin, herausgegebene „Kölner Formularbuch Grundstücksrecht“, jüngst in 4. Neuauflage erschienen, ist mit seinen anderthalbtausend Seiten Umfang eine sichere Bank für alle Bedarfe rund um den Immobilienerwerb in seinen vielfältigen Erscheinungsformen. Wer hier den jeweils individuell passenden Textbaustein sucht, wird ihn sehr wahrscheinlich finden. Gerade auch für die nicht alltäglichen Fälle bietet das Buch jede Menge Tipps, warnt vor Risiken und zeigt alternative Gestaltungsmöglichkeiten – diese auf Basis bewährter, immer wieder optimierter Muster, die zur Übernahme in die eigene Textverarbeitung über den im Buch enthaltenen Code heruntergeladen werden können.

Neu in der 4. Auflage sind insbesondere die neuen Onlineverfahren durch das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) und deren Ausweitung durch das DiREG, die Änderungen im Geldwäschegesetz insb. Barzahlungsverbot bei Grundstücksgeschäften sowie die Einarbeitung des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) und der Reform des Betreuungs- und Vormundschaftsrechts. Fazit: Das „Kölner Formularbuch Grundstücksrecht“ sorgt auch in 4. Auflage für grundsolide Unterstützung rund um den Immobilienerwerb.

Heinemann

Kölner Formularbuch Grundstücksrecht

Carl Heymanns Verlag / Wolters Kluwer, 4. Auflage 2025

1.534 Seiten; 179 Euro

ISBN: 978-3-452-30484-1