Schlaues Investment für Erbrechts-Füchse

„Strategie und Taktik im Erbrecht“ in 3. Auflage

Florian Wörtz

Das Handbuch vermittelt nicht nur materielles Wissen über das Erbrecht, sondern erläutert praxisnah von erfahrenen Praktikern die erfolgreiche gerichtliche und außergerichtliche Vertretung von im Erbfall beteiligter Personen. Alle relevanten erbrechtlichen Bereiche wie Vor- und Nacherbschaft, Ansprüche der Miterben, Pflichtteilsrecht, Testamentsvollstreckung, Vermächtnisrecht, Ansprüche der Vertragserben, Erbschaftsprozess und Erbschaftssteuer werden übersichtlich auch mit Hilfe von Übersichten, Checklisten, Praxishinweisen und Formulierungsbeispielen dargestellt. Das Buch entpuppt sich so als wertvoller Begleiter eines im Erbrecht tätigen Anwalts, Testamentsvollstreckers oder Nachlasspflegers. Den einzelnen Kapiteln werden Einführungen vorangestellt, sodass das Buch auch gut als Einstieg in die Materie dient, wenn der Nutzer sich noch in die betreffende Thematik einarbeiten sollte. Für den Preis erweist sich dieses Buch als wahres Schnäppchen.

Fazit: unbedingte Kaufempfehlung für jeden im Erbrecht tätigen Anwalt.

Roth, Wolfgang / Holtz, Michael / Klose, Martina: Strategie und Taktik im Erbrecht, 3. Auflage. 2026, 559 Seiten, Verlag C.H.BECK. ISBN 978-3-406-82289-6, 129,- €