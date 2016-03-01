Zweimal Umweltrecht

„Grundzüge des Umweltrechts“ in 6. und „Umweltrecht in der Praxis“ in 2. Auflage

Rainer Stumpf

Zwei jeweils grundlegend überarbeitete Neuauflagen von Werken zum Umweltrecht aus dem Berliner Erich Schmidt Verlag sind jüngst erschienen, die sich – soviel schon vorweg – eher ergänzen als miteinander zu konkurrieren. Zum einen ist da das in bereits 6. Auflage erschienene Basiswerk „Grundzüge des Umweltrechts“ von Rehbinder/Schink, zum anderen das thematisch eher fokussierte, in 2. Auflage erschienene „Umweltrecht in der Praxis“ von Sven Fischerauer. Beide Werke behandeln das deutsche Umweltrecht, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte und verfolgen verschiedene didaktische Konzepte. Es gibt Überschneidungen bei Grundlagen, Rechtsschutz und den zentralen Materien wie Immissionsschutz‑, Gewässer‑, UVP‑ und Naturschutzrecht, aber deutliche Unterschiede in Tiefgang, Systematik und Praxisorientierung.

Bei „Grundzüge des Umweltrechts“ handelt es sich um ein systematisches, mehrautoriges Handbuch mit klassischer Gliederung in Grundlagen, Planung, einzelne Rechtsgebiete und Umweltvölkerrecht, dabei stark wissenschaftlich geprägt und auf vertiefte dogmatische Einordnung ausgerichtet. Zielgruppe sind vor allem Juristinnen und Juristen in Wissenschaft, Verwaltung und Anwaltschaft. Das Werk arbeitet überwiegend dogmatisch‑systematisch: Es stellt die rechtlichen Strukturen dar, ordnet sie in europäische und völkerrechtliche Zusammenhänge ein und bietet eine vertiefte Analyse der einzelnen Rechtsmaterien. Verweise auf Rechtsprechung erfolgen eher in die Tiefe als in Form von Arbeitshilfen.

„Umweltrecht in der Praxis“ hingegen ist eher eine Monografie mit klarem Fokus auf Planung und Zulassung umweltrelevanter Vorhaben. Aufgebaut ist es im Frage‑Antwort‑Stil, mit zahlreichen Beispielen, Checklisten und Praxishinweisen auch für Nichtjuristen. Zielgruppe sind insbesondere Vorhabenträger, Planungs‑ und Ingenieurbüros, Gutachter sowie Behördenpraktiker. Dabei setzt Fischerauer durchweg auf eine praxisorientierte Darstellung mit Schaubildern, Praxistipps und Checklisten zur schnellen Anwendung im Verfahren. Wiederkehrende Probleme der Vorhabenplanung (Öffentlichkeitsbeteiligung, Antragsunterlagen, Fachgutachten, Rechtsschutz, Klimaschutzbelange) stehen im Vordergrund.

​Fazit: Wer mit Fragen des Umweltrechts zu tun hat, dem können beide Bände gute Dienste leisten. Während „Grundzuege des Umweltrechts“ eher die Basics breiter und stärker theoriegeleitet ausdifferenziert (inkl. Umweltvölkerrecht und umfassender Fachplanungs‑Kapitel), konzentriert sich „Umweltrecht in der Praxis“ auf diejenigen Ausschnitte, die für Zulassungs‑ und Genehmigungsverfahren praktisch besonders relevant sind.

Rehbinder / Schink (Hrsg.)

Grundzüge des Umweltrechts

Erich Schmidt Verlag, 6. Auflage 2025

1.519 Seiten; 208,00 Euro

ISBN: 978-3-503-24227-6

Sven Fischerauer

Umweltrecht in der Praxis

Erich Schmidt Verlag, 2. Auflage 2026

605 Seiten; 89,00 Euro

ISBN: 978-3-503-24235-1