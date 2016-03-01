Zweimal Kündigungsrecht

„Kündigungsrecht“ von Linck/Preis in 8. und „Kündigungsschutzgesetz“ von Krause/Bayreuther/Niemann in 17. Auflage

Ludwig Deist

Zwei frisch erschienene arbeitsrechtliche Kommentierungen aus dem Hause C.H. Beck zum Kündigungsrecht sind anzuzeigen.

Zum einen ist dies die 8. Auflage des Linck/Preis (bisher unter dem Namen ASP bekannt), der den stolzen Untertitel „Großkommentar zum gesamten Recht der Beendigung von Arbeitsverhältnissen“ trägt und auf mehr als 3.200 Seiten auch wirklich restlos alles abdeckt, was das Thema hergibt. Ordentliche und außerordentliche Kündigung, Anfechtung von Arbeitsverträgen, Aufhebungsverträge, Befristung, Kündigungsschutz der Insolvenz – im Linck/Preis ist all das zur Genüge erklärt, vertieft und umfassend aufbereitet. Das Werk erläutert Vorschriften aus über 30 Gesetzen: vom BGB über das KSchG bis zum Sonderkündigungsschutz inklusive der sozial- und steuerrechtlichen Aspekte. Die Neuauflage ist auf den aktuellen Gesetzesstand gebracht, die Rechtsprechung des BAG, des BVerfG und des EuGH sowie richtungsweisende Urteile der Instanzengerichte wurden eingearbeitet und das einschlägige arbeitsrechtliche Schrifttum ausgewertet.

Verglichen mit dem voluminösen (und auch recht hochpreisigen) Linck/Preis ist der Krause/Bayreuther/Niemann nur ein schmales Bändchen von gerade einmal gut 900 Seiten. Noch dazu widmet er sich allein dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG) und gilt nach nunmehr 17 Auflagen als „Standard-Kommentar im Regal einer jeden Arbeitsrechtlerin und eines jeden Arbeitsrechtlers“, so jedenfalls die Eigenwerbung des Verlags. Besonderen Wert legt der Krause/Bayreuther/Niemann auf praxisnahe Lösungsansätze und die Verknüpfung arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften. Er gliedert sich in Einleitung sowie detaillierte Kommentierung der §§ 1–20 KSchG, mit Schwerpunkt auf sozialrechtlichen Aspekten wie sozial ungerechtfertigten Kündigungen und Abfindungen. Wichtige Themen in der Neuauflage sind die Kündigungsschutzklage (Antragstellung, Streitgegenstand und Rechtskraft), die Auswirkungen des Antidiskriminierungsrechts und Bedeutung der Arbeitsbedingungen-Richtlinie, der Erweiterte Sonderkündigungsschutz im Umfeld von Betriebsratswahlen, die Kündigung wegen Whistleblowing (Auswirkungen des neuen HinSchG) sowie die Veränderungen im Massenentlassungsrecht.

Der praxisorientierte Krause/Bayreuther/Niemann eignet sich somit eher für KSchG-spezifische Fälle, während Linck/Preis für umfassende Kündigungsfragen zu präferieren ist.

Linck/Preis

Kündigungsrecht

Verlag C.H. Beck, 8. Auflage 2026

3.208 Seiten; 279,00 Euro

ISBN: 978-3-406-82726-6

Krause/Bayreuther/Niemann

Kündigungsschutzgesetz

Verlag C.H. Beck, 17. Auflage 2026

920 Seiten; 129 Euro

ISBN: 978-3-406-79642-5