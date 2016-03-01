Frag den KI-Fischer!

Der Fischer-Kommentar zum StGB in 73. Auflage als Chat-Book-Version

Rüdiger Rath

Stehen wir aktuell an der Schwelle zu einer neuen durchdigitalisierten Welt des Rechts? Oder haben wir diese Schwelle womöglich schon längst überschritten? Die altehrwürdigen juristischen Kommentierungen aus dem Hause C.H. Beck gibt es nun jedenfalls schon in mehreren Fällen als „Chat-Book-Version“. Als einer der ersten neben Grüneberg, Küttner und dem Bilanz-Kommentar steht auch der Strafgesetzbuch-Kommentar von Fischer somit gewissermaßen an der Spitze des technischen Fortschritts, denn gegen einen Aufpreis von schlappen 46 Euro ist er „inklusive Fischer-Karte 2026 zur Freischaltung der Anwendung bis 31.1.2027“ zu haben. Wie man sich das im einzelnen vorzustellen hat, verrät dieses Erklärvideo: beck.chat-books.de. Und ja, man darf schon beeindruckt sein.

Vor allem ist mit all diesen Funktionen für den Nutzer ein erheblicher Effizienzgewinn verbunden. Nicht nur steht der komplette Inhalt des Fischer mit einer Online-Volltext-Suche zur Verfügung. Mittels Stichwörtern lässt sich so nach Fundstellen oder direkt nach Randnummern suchen. Auch kann man nun dem Fischer Fragen stellen und Dialoge mit ihm führen. Er liefert Ki-generierte Antworten auf Basis der aktuellen Auflage, und man interagiert so gleichsam mit den originalen Inhalten des Werkes. Alle Fischer-Fundstellen, die Verweise auf externe Quellen enthalten (z.B. auf Zeitschriften oder andere Kommentare), werden- sofern in beck-online.DIE DATENBANK vorhanden – verlinkt und können vom Nutzer in beck-online.DIE DATENBANK abgerufen werden – ohne dass man beck-online-Kundin oder -Kunde sein muss. So lassen sich Entwürfe juristischer E-Mails, Schriftsätze oder Vertragsklauseln mit der Fischer-KI erstellen, die man mit der Copy-and-Paste-Funktion einfach in die eigenen Schriftsätze übernehmen kann.

Von den technischen Innovationen abgesehen berücksichtigt die 73. Auflage natürlich wieder vollständig die aktuelle Literatur, Rechtsprechung und Gesetzgebung mit dem Stand November 2025, insbesondere die Änderung durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, alle Neuerungen durch das Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen sowie alle relevanten Gesetzgebungsverfahren und alle weiteren wichtigen Novellen im Rahmen der Gesetzgebung der neuen Regierung. Kurzum: Der erste KI-Fischer ist zumindest für technisch aufgeschlossene Strafrechtler ein Pflichtkauf.

Fischer

Strafgesetzbuch (Kommentar) / Chat-Book inkl. Code für die KI-Anwendung

Verlag C.H. Beck, 73. Auflage 2026

2.806 Seiten; 165 Euro

ISBN: 978-3-406-83927-6