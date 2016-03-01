Soziologen wissen es besser

Stefan Kühl legt eine interessante Studie zu Managementmodellen vor

Matthias Wiemers

Der Rezensent beschäftigt sich seit langem mit interessanten Juristenbiografien (vgl. die entsprechende Reihe in diesem Medium), darunter auch die ein oder andere aus nichtdemokratischer Zeit. Als er erstmals von dem NS-Juristen Reinhard Höhn (1904 bis 2000) und dessen Nachkriegskarriere als Managementberater erfuhr, kam sogleich die Frage auf, ob sich hier wohl Kontinuitäten feststellen ließen. Eine nähere Untersuchung unterblieb aber. Vor wenigen Jahren nun veröffentlichte der französiche Historiker Johann Chapoutot eine Studie, die u. a. auch von der Bundeszentrale für politische Bildung verbreitet wurde: „Gehorsam macht frei. Eine kurze Geschichte des Managements – von Hitler bis heute“ (2021). In jenem Werk betont der Autor eher die Kontinuitäten im Werk Reinhard Höhns, der als SS-Mann und Staatsrechtslehrer, der sogar daran mitwirkte, Carl Schmitt die Rolle als führender „Kronjurist“ des Dritten Reiches streitig zu machen, und dann – nach einem erstaunlichen mehrjährigen Intermezzo als Heilpraktiker in der unmittelbaren Nachkriegszeit – im niedersächsischen Bad Harzburg eine Führungskräfteakademie der Wirtschaft gründete, mit der er einige Jahre große Erfolge hatte.

Der Bielefelder (woher sonst?) Soziologe Stefan Kühl hat sich nun einem systematischen Vergleich des Managements in Nationalsozialismus und Demokratie angenommen. Im ersten Kapitel werden bereits „Zweifel an der Kontinuitätserzählung“ (S. 16 ff.) ausgebreitet und dann im zweiten Kapitel das nationalsozialistische Führungsverständnis rekonstruiert. Kühl geht hier von der nationalsozialistischen Idee der Volksgemeinschaft aus und entwickelt daraus das Führungsverständnis der Führung als Dienst an dieser Gemeinschaft im 2. Kapitel.

Der Autor legt sodann dar, dass Höhn nach dem Krieg, als er im niedersächsischen Bad Harzburg Mitte der Fünfzigerjahre seine Managementschule, die „Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft“ (AFW), aufbaute, die direkte Anknüpfung an Vorstellungen aus der NS-Zeit mied, sondern vielmehr die „Formalstruktur“ wiederentdeckte, indem er genaue Regeln für die Delegation von Verantwortung aufstellte und von Führungskräften auch eine Kontrolle dieser Verantwortungsdelegation verlangte (Kapitel 3, S. 59 ff.).

Im Folgekapitel werden dann beide Führungsmodelle vergleichend gegenübergestellt, und im fünften dann „über die überraschende Ähnlichkeit zweier Managementkonzepte“ berichtet (S. 112). Der Vergleich geschieht hier mit dem Führungsmodell des wohl bekanntesten und einflussreichsten Managementtheoretikers bisher, des Austroamerikaners Peter F. Drucker (1909 bis 2005), der interessanterweise auch ausgebildeter Jurist gewesen ist und wegen seiner jüdischen Herkunft 1937 in die USA auswandern musste. Kühl weist nach, dass die Managementmodelle, die beide Theoretiker in der Nachkriegszeit vertreten, von einem gleichen Grundgedanken ausgingen, nämlich dem „Führen im Mitarbeiterverhältnis“ und dem heute wesentlich bekannteren „Management by objectives“, also dem Führen durch Zielvereinbarungen/Zielvorgaben bei Peter Drucker. Dabei gibt es nach Kühl keine Hinweise darauf, dass sich beide Autoren in der Anfangszeit gegenseitig beeinflusst hätten (S. 116), was Kühl auf die Sprachbarrieren zurückführt. Denn bei beiden Modellen würde die ganze Organisation in „Zwecke, Unterzwecke und Unterunterzwecke“ zerlegt, für deren Erreichung spezifische Mitarbeiter verantwortlich gemacht werden könnten, wobei Ausgangspunkt immer der oberste Zweck, die Gesamtzielerreichung sein müsse – um die negativen Effekte der Arbeitsteilung, dass sich Mitarbeiter nur für einen kleinen Ausschnitt der Organisation verantwortlich fühlen, zu vermeiden (S. 118).

Im sechsten Kapitel „Das Verpassen der Renaissance der Gemeinschaftsidee – persönliche Verstrickungen als Lernverhinderungsmechanismus“ (S. 139 ff.) legt Kühl dar, dass es wohl die NS-Vergangenheit Höhns gewesen ist, die verhinderte, dass dieser sein im Dritten Reich entwickeltes Führungskonzept etwa hätte wieder hervorholen können – und zwar unter der modernen Überschrift der „Organisations- oder Unternehmenskultur“. Wenn man darüber einmal nachdenkt, so kommt man in der Tat auf den Gedanken, dass von einer Ausrichtung einer Organisation auf einen gemeinsamen Zweck, wie es vielleicht im NS-System zumindest ansatzweise möglich war, heutige Unternehmenslenker (bzw. -führer) beständig träumen.

Im knappen siebten Kapitel geht Kühl nochmal auf die erstaunliche Karriere Reinhard Höhns ein und schildert, wie dieser von einem Nationalsozialisten zum Demokraten wurde.

Ganz knapp noch das Schlusskapitel über „Die Renaissance aus überraschenden Richtungen“ (S. 200 ff.): Hier wird im Grunde betont, dass die „Wiederkehr der Gemeinschaftsidee“ und die erneut aufkommende Orientierung von Organisationen an einem „Purpose“ wie auch das Comeback der charismatischen Führung nicht dazu führen sollte, die historischen Kontinuitäten seit dem Nationalsozialismus überzubetonen, da es gegenwärtig für Sympathien moderner Führungstheoretiker für den Nationalsozialismus keine Indizien gebe. Die Einstufung mancher Aspekte des Nationalsozialismus als „überraschend modern“, wie es der eingangs erwähnte Historiker Chapoutot bezeichnet, macht es sich danach zu einfach. Die Gründe hierfür legt Kühl dar, indem er drei Besonderheiten des Nationalsozialismus herausstellt:

• Bestimmung der Grenzen der Gemeinschaft über eine pseudobiologistische Kategorisierung von Rassen

• Ausweitung des Gemeinschaftsgedankens über den Gedanken der Volksgemeinschaft auf alle Bürger einschließlich der auslandsdeutschen und schließlich

• die Ablehnung staatlicher Gesetzgebung für solche Gemeinschaften.

Dies klingt plausibel, spricht aber letztlich nicht gegen die weiterhin sinnvolle Erforschung bestimmter Juristenkarrieren, von denen hier die von Reinhard Höhn und Peter F. Drucker nur angedeutet wurden (man möge sich einmal die Mühe machen zu recherchieren, welcher von beiden ein höheres Alter erreicht hat).

Die von Stefan Kühl angewendeten Methoden der Soziologie zeigen allerdings auch, dass Historiker von anderen Wissenschaften lernen können. Weil sie die Vergangenheit doch nicht immer vollständig rekonstruieren.

Stefan Kühl

Führung und Gefolgschaft. Management im Nationalsozialismus und in der Demokratie

Suhrkamp Verlag, 1. Auflage 2025

265 Seiten; 24,00 Euro

ISBN: 978-3-518-30069-5