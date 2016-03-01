Frag den KI-Fitting

Der Fitting-Kommentar zum Betriebsverfassungsgesetz in 33. Auflage als Chat-Book

Ludwig Deist

Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) regelt in Deutschland die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern im Betrieb, insbesondere die Einrichtung und Mitbestimmung durch den Betriebsrat. Es ist das zentrale Gesetz für die innerbetriebliche Mitbestimmung in der privaten Wirtschaft (nicht aber für den öffentlichen Dienst!). Wichtige Regelungsbereiche sind insbesondere die Errichtung und Wahl des Betriebsrats, die betriebliche Mitbestimmung und Mitwirkung sowie die Organisation und die Rechte im Betrieb.

Zu den wichtigsten juristischen Kommentaren des BetrVG zählt neben dem Standardwerk Goldmann/Wingender, dem Wiese/Kreutz/Oetker und dem Ricardi ganz maßgeblich auch der im Vahlen Verlag (unter dem Dach von C.H. Beck) erschienene Fitting, dessen bereits 33. Auflage jüngst erschienen ist. Fitting gilt als praxisorientierter Handkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz, der die Vorschriften des BetrVG systematisch und mit vielen Hinweisen auf Rechtsprechung und typische Fallkonstellationen erläutert. Aktuell erscheint er als „Fitting, BetrVG – Chat‑Book“, also als Kombination aus gedrucktem Kommentar und KI‑basiertem Such‑/Dialog‑Tool, mit dem man Fragen zu konkreten BetrVG‑Vorschriften stellen und Formulierungshilfen erhalten kann. Allein schon der Umstand, dass die Verantwortlichen im Verlag dem Fitting die Ehre des Erscheinens als Chat-Book zuteil werden lassen (in diesen Genuss kommen ansonsten nur Verlags-Flaggschiffe wie Grüneberg und Fischer) beweist den hohen Rang, der diesem Kommentar zugebilligt wird.

Die Neuauflage berücksichtigt die neuesten Entwicklungen im Betriebsverfassungsrecht und bringt den vielzitierten Kommentar auf den aktuellen Stand von Rechtsprechung und Literatur. Enthalten sind unter anderem Ausführungen zur Vorbereitung der Betriebsratswahlen 2026 (Gründung, Wahl und Konstituierung eines Betriebsrats), zur Bestimmung von den Betriebsratsmitgliedern vergleichbaren Arbeitnehmern, zu Maßnahmen zur Vermeidung von Begünstigung oder Benachteiligung von Betriebsratsmitgliedern hinsichtlich des Arbeitsentgelts (Betriebsratsvergütung), zu Auswirkungen der KI-VO auf die Betriebsratsarbeit. Hinzu kommt die Darstellung von Mitbestimmungsthemen wie Einsatz von KI-Systemen und Beschäftigtendatenschutz, Gestaltung modernen Arbeitens (Mobile Work, Homeoffice, Desksharing, Workation, Familie und Beruf) und Arbeitsschutz, Arbeitszeiterfassung, Einführung und Umsetzung von Betriebsvereinbarungen, Hinweisgeberschutzgesetz inkl. Meldestelle im Unternehmen und Auswirkungen auf das BetrVG, Erweiterung der Zuständigkeiten der Antidiskriminierungsstelle, grenzüberschreitende Formwechsel und grenzüberschreitende Spaltung sowie neue Entwicklungen im Beschäftigtendatenschutz und im Recht der Massenentlassung.

Fazit: Mit der Neuauflage des Fitting kommen arbeitsrechtliche Praktiker zuverlässig auf den neuesten Stand im Betriebsverfassungsgesetz. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie das mitgelieferte KI-Tool.

Fitting

Betriebsverfassungsgesetz (Handkommentar) Chat-Book

Vahlen Verlag, 33. Auflage 2026

2.326 Seiten; 139,00 Euro

ISBN: 978-3-8006-7817-4