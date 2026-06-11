Pflichtteil verweigert: Klageweg und Fristen im Erbrecht

Wenn Erblasser nahe Angehörige im Testament übergehen oder enterben, haben diese in der Regel Anspruch auf den Pflichtteil. Doch was passiert, wenn der Erbe nicht freiwillig zahlt? Dann bleibt oft nur der Klageweg. Wer die Klagefrist verstreichen lässt, verliert seinen Anspruch, denn das Erbrecht sieht hier klare Verjährungsregeln vor. Die wichtigste Frist: drei Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem der Berechtigte vom Erbfall und von der ihn benachteiligenden Verfügung erfahren hat. Diese Frist beginnt nicht automatisch mit dem Tod des Erblassers, sondern erst mit Kenntnis der maßgeblichen Umstände. Für Pflichtteilsberechtigte ist es daher entscheidend, frühzeitig zu handeln, Auskunftsansprüche geltend zu machen und gegebenenfalls gerichtliche Schritte einzuleiten. Der folgende Beitrag erklärt, welche Fristen gelten, wie der Klageweg aufgebaut ist und welche praktischen Fehler es zu vermeiden gilt.

Wer hat Anspruch auf den Pflichtteil?

Der gesetzliche Personenkreis

Nicht jeder, der beim Tod eines Angehörigen leer ausgeht, hat automatisch einen Pflichtteilsanspruch. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) begrenzt den Kreis der Berechtigten auf bestimmte Personengruppen. Anspruchsberechtigt sind in erster Linie die Abkömmlinge des Erblassers, also Kinder, Enkel und Urenkel, sofern ein näherer Verwandter weggefallen ist. Darüber hinaus haben der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner sowie die Eltern des Erblassers unter bestimmten Voraussetzungen einen Pflichtteilsanspruch, nämlich dann, wenn der Erblasser keine Abkömmlinge hinterließ.

Geschwister, Nichten, Neffen oder sonstige Verwandte zählen nicht zu den Pflichtteilsberechtigten. Wer also als Nichte enterbt wurde, hat keinen gesetzlichen Pflichtteilsanspruch, egal wie eng das Verhältnis zum Erblasser war.

Die Höhe des Pflichtteils

Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Hat eine Tochter beispielsweise einen gesetzlichen Erbteil von einem Viertel, liegt ihr Pflichtteil bei einem Achtel des Nachlasses. Maßgeblich für die Berechnung ist der tatsächliche Wert des Nachlasses zum Zeitpunkt des Erbfalls. Dazu zählen bewegliche Gegenstände, Immobilien, Kontoguthaben, Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, abzüglich der Nachlassverbindlichkeiten.

Schenkungen, die der Erblasser zu Lebzeiten vorgenommen hat, können unter Umständen in die Berechnung einfließen. Der sogenannte Pflichtteilsergänzungsanspruch gemäß § 2325 BGB greift, wenn innerhalb von zehn Jahren vor dem Erbfall Vermögen verschenkt wurde, das den Pflichtteilsanspruch geschmälert hätte.

Die Pflichtteil Einklagen Frist: Was das Gesetz vorschreibt

Die dreijährige Regelverjährung

Die Frist, die für das Einklagen des Pflichtteils gilt, richtet sich nach den allgemeinen Verjährungsvorschriften des BGB. Gemäß § 195 BGB beträgt die Regelverjährung drei Jahre. Der Fristlauf beginnt nach § 199 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.

Konkret heißt das: Erfährt ein Kind im Mai 2026 vom Tod des Erblassers und davon, dass es durch ein Testament enterbt wurde, beginnt die Verjährungsfrist am 31. Dezember 2026 zu laufen und endet am 31. Dezember 2029. Bis zu diesem Zeitpunkt muss entweder eine gütliche Einigung erzielt oder Klage erhoben werden.

Die absolute Höchstfrist von 30 Jahren

Neben der relativen Dreijahresfrist existiert eine absolute Verjährungsfrist von 30 Jahren. Diese gilt unabhängig davon, ob der Berechtigte Kenntnis vom Erbfall hatte oder nicht. Sie beginnt mit der Entstehung des Anspruchs, also in der Regel mit dem Tod des Erblassers. Diese Höchstfrist spielt vor allem dann eine Rolle, wenn der Berechtigte den Erbfall erst sehr spät erfährt, zum Beispiel weil kein Kontakt zur Familie bestand.

Verjährungshemmung und Neubeginn

Wer befürchtet, dass die Frist demnächst abläuft, sollte wissen: Die Verjährung kann gehemmt werden. Führt man mit dem Erben Verhandlungen über den Pflichtteilsanspruch, hemmt das die Verjährung für die Dauer dieser Verhandlungen. Auch das Einreichen einer Klage oder eines Mahnbescheids hemmt die Verjährung. Sobald die Verhandlungen scheitern oder einschlafen, läuft die Frist weiter. Wer also monatelang ergebnislose Gespräche führt, sollte nicht darauf vertrauen, dass die Verjährung dauerhaft gehemmt bleibt, ohne juristisch abzusichern, dass die Hemmung tatsächlich greift.

Der Auskunftsanspruch als erster Schritt

Warum Auskunft vor der Klage kommt

Bevor jemand den Pflichtteil gerichtlich einklagt, steht fast immer der Auskunftsanspruch am Anfang. Pflichtteilsberechtigte wissen in der Regel nicht, welchen Wert der Nachlass hat. Das Gesetz räumt ihnen daher in § 2314 BGB einen Anspruch auf Auskunft über den Bestand des Nachlasses ein. Der Erbe ist verpflichtet, ein Nachlassverzeichnis vorzulegen, aus dem alle Aktiva und Passiva ersichtlich sind.

Darüber hinaus kann der Pflichtteilsberechtigte verlangen, dass ein notarielles Nachlassverzeichnis erstellt wird, wenn er dem Erben nicht vertraut. Das schafft eine unabhängige, belastbare Grundlage für die Berechnung des Pflichtteils.

Auskunft einklagen, wenn der Erbe schweigt

Verweigert der Erbe die Auskunft oder verschleppt er die Erstellung des Verzeichnisses, kann auch dieser Anspruch gerichtlich durchgesetzt werden. Eine Stufenklage ist dabei ein bewährtes Mittel: Im ersten Schritt wird auf Auskunft geklagt, im zweiten auf Wertermittlung und im dritten auf Zahlung des Pflichtteils. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, die Klage zu erheben, ohne den genauen Betrag bereits zu kennen, und hält gleichzeitig die Verjährung an.

Der Klageweg: Wie das gerichtliche Verfahren abläuft

Zuständiges Gericht und Klageschrift

Pflichtteilsklagen werden vor den ordentlichen Zivilgerichten verhandelt. Bis zu einem Streitwert von 5.000 Euro ist das Amtsgericht zuständig, ab diesem Betrag das Landgericht. Da Pflichtteilsstreitigkeiten oft größere Nachlässe betreffen, landet die Mehrzahl solcher Verfahren vor dem Landgericht, wo Anwaltszwang besteht. Eine Klageschrift muss den geltend gemachten Betrag, die rechtliche Begründung und die Beweismittel enthalten.

Beweislast und Darlegungspflichten

Im Zivilprozess gilt der Grundsatz, dass jede Partei die ihr günstigen Tatsachen darlegen und beweisen muss. Der Pflichtteilsberechtigte muss nachweisen, dass er zum Kreis der Berechtigten gehört, dass der Erblasser verstorben ist und dass er durch eine letztwillige Verfügung von der Erbfolge ausgeschlossen wurde. Der Erbe hingegen trägt die Beweislast dafür, wenn er behauptet, der Pflichtteilsanspruch sei verjährt oder bereits erfüllt worden.

Möglichkeit der Vollstreckung

Obsiegt der Kläger, erhält er einen vollstreckbaren Titel. Zahlt der Erbe auch dann nicht, kann die Zwangsvollstreckung eingeleitet werden, etwa durch Pfändung von Bankkonten oder Immobilien. Die Vollstreckung ist jedoch ein weiterer Verfahrensschritt, der Zeit und Ressourcen erfordert und bei dem rechtliche Unterstützung besonders wertvoll ist.

Praktische Tipps für Pflichtteilsberechtigte

Wer seinen Pflichtteilsanspruch durchsetzen will, sollte einige zentrale Punkte beachten.

Zunächst gilt es, die Fristen im Blick zu behalten. Die dreijährige Verjährungsfrist läuft ab dem Jahresende, in dem Kenntnis vom Erbfall und vom Testament erlangt wurde. Wer zu lange wartet, verliert seinen Anspruch unwiederbringlich.

Dann sollte frühzeitig schriftlich Auskunft verlangt werden, am besten per Einschreiben mit Rückschein. Nur so lässt sich später beweisen, dass und wann der Anspruch geltend gemacht wurde.

Reagiert der Erbe nicht oder unvollständig, empfiehlt es sich, den Pflichtteil beim Erbe juristisch prüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Stufenklage vorzubereiten, bevor die Verjährung droht.

Außerdem sollte man Verhandlungen mit dem Erben dokumentieren. Führt man Gespräche über eine außergerichtliche Einigung, sollte jede Kommunikation schriftlich festgehalten werden. So lässt sich im Streitfall nachweisen, dass eine Verjährungshemmung durch Verhandlungen eingetreten ist.

Schließlich sollten Pflichtteilsergänzungsansprüche nicht vergessen werden. Wer feststellt, dass der Erblasser kurz vor seinem Tod erhebliche Schenkungen vorgenommen hat, sollte prüfen, ob ein Ergänzungsanspruch besteht. Dieser unterliegt eigenen Berechnungsregeln und verfällt schrittweise mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Schenkung.

Häufig gestellte Fragen

Wann beginnt die Frist zum Einklagen des Pflichtteils?

Die Verjährungsfrist für den Pflichtteilsanspruch beginnt am Ende des Jahres, in dem der Berechtigte vom Erbfall und von der ihn benachteiligenden Verfügung Kenntnis erlangt hat. Sie beträgt drei Jahre. Unabhängig von der Kenntnis gilt eine absolute Höchstfrist von 30 Jahren ab dem Tod des Erblassers.

Kann man den Pflichtteil auch ohne Anwalt einklagen?

Bis zu einem Streitwert von 5.000 Euro besteht vor dem Amtsgericht kein Anwaltszwang. Ab diesem Betrag ist ein Anwalt zwingend erforderlich, da vor dem Landgericht Anwaltszwang gilt. Angesichts der Komplexität von Pflichtteilsstreitigkeiten empfiehlt sich jedoch in jedem Fall rechtliche Unterstützung, auch bei niedrigen Streitwerten.

Was passiert, wenn der Erbe den Pflichtteil verweigert, aber kein Geld hat?

Ist der Erbe zahlungsunfähig, kann der Pflichtteilsanspruch zwar tituliert, aber möglicherweise nicht vollständig vollstreckt werden. In diesem Fall sollte geprüft werden, ob Schenkungen des Erblassers zu Lebzeiten Pflichtteilsergänzungsansprüche begründen, die gegen Beschenkte geltend gemacht werden können. Auch eine Nachlassinsolvenz kann ein sinnvoller Schritt sein, um verbleibende Aktiva geordnet zu verteilen.