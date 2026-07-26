Eine tolle neue Reihe bei utb und transscript

„Exam smart learning“ geht auf aktuelle Bedürfnisse ein

Matthias Wiemers

Der Bielefelder transscipt Verlag gehört zu utb, eine Kooperation von Verlagen, die sich seit Jahrzehnten um die Bereitstellung geeigneter und bezahlbarer Lehrwerke in den unterschiedlichsten Studiengängen und Lehrfächern kümmert. Nun ist seit wenigen Jahren das Konzept „exam smart learning“ in der Welt, in dessen Rahmen auch Lehrbücher erscheinen. Diese Lehrbücher nehmen die aktuellen Trends im Lernverhalten der Studierenden auf, die keine dicken Bücher mehr lesen wollen, sondern sich auch spielerisch Inhalte erschließen wollen. Um zu verdeutlichen, ob dies gelungen ist, seien nachfolgend drei aktuelle Lehrwerke herausgegriffen, die man im Studium der Sozialen Arbeit einsetzen kann. Zwei davon sind bereits 2025 erschienen, das Dritte im laufenden Jahr.

Oliver Bokelmann, wissenschaftlicher Referent am Institut für Erziehungswissenschaft (Arbeitsbereich Sozialpädagogik) an der Universität Münster legte bereits 2025 das Lehrbuch „Kinder und Jugendhilfe. Ein Handlungsfeld der Sozialen Arbeit“ vor, das nicht nur mit 242 Seiten die Erwartungen der Studierendengeneration noch zu erfüllen scheint, sondern in insgesamt 16 Kapiteln (plus einem Kapitel mit Musterlösungen zu Aufgeben in den einzelnen Kapiteln) die gesamte Bandbreite der Kinder- und Jugendhilfe präsentiert, ohne allerdings auf spezielle Theorien der Sozialen Arbeit einzugehen. Mit diesem Verzicht wird das Werk auch für diejenigen lesbar, die sich nicht in den Untiefen der Profession verlieren, sondern sich einen guten Überblick über deren Handlungsfelder verschaffen wollen.

Nach einem Vorwort präsentiert der Autor zunächst eine kurze Geschichte der Kinder- und Jugendhilfe, wo nicht zuletzt das einschneidende Kinder- und Jugendstärkungsgesetz von 2021 besonders erläutert wird. Sinnvoll ist auch die Gegenüberstellung der bundesrepublikanischen Entwicklung mit dem System der DDR, die uns helfen kann, unterschiedliche Sichtweisen im heutigen Deutschland besser zu verstehen. Sodann wird im zweiten Kapitel die Lebensphase Kindheit und Jugend näher umrissen. „Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ als größtes Handlungsfeld der Sozialen Arbeit beschreibt Kapitel 4, gefolgt von „Kinder- und Jugendarbeit“ (5), „Jugendsozialarbeit“ (6), „Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung“ (7), „Erziehungsberatung“ (8), „Stationäre Hilfen zur Erziehung“ (9) und einem Kapitel zu weiteren Handlungsfeldern und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, worin etwa auch der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) erläutert wird (10).

Ein Querschnittskapitel zeigt auf, was unter professionellem Handeln im Sinne der Kinder- und Jugendhilfe zu verstehen ist (11), und sodann wird die Perspektive der jungen Menschen eingenommen, indem ihre Beteiligungsrechte und das Anliegen der Inklusion beschrieben werden (12). Von Schutzauftrag und Kindeswohlgefährdung handelt Kapitel 13. Hier scheint mir besonders das als Abbildung 13.1 abgebildete Schaubild auf S. 167 den Überblick über diese schwierige Materie zu fördern – wenn schon keine Übungsaufgabe mit ausführlicher Lösung zur Anwendung der einschlägigen Vorschriften gegeben wird.

Eine wichtige (Wieder-)Erkenntnis eigentlich erst der jüngeren Zeit ist es, dass soziale Probleme im „Sozialraum“ zu lösen sind, wofür es insbesondere auf die Kooperation mit anderen Akteuren im Sozialraum ankommt. Dieser Thematik ist Kapitel 14 gewidmet.

Kapitel 15 beschreibt die „Verfasstheit der Kinder- und Jugendhilfe und Jugendhilfeplanung“ und Kapitel 16 zeigt noch einmal auf, wer öffentliche und freie Träger sind bzw. sein können, wobei die Tabelle 16.1 sehr aufschlussreich erscheint.

Durchgehend ist der Band mit per QR-Code abrufbaren Podcasts u. ä. versehen, ebenso finden sich Glossare am Ende jedes Kapitels, mit denen zuvor im Kapitel verwendete Begriffe erläutert werden, sowie einige grafische Übersichten. Zu Beginn wird immer aufgezeigt, was den Leser im Kapitel erwartet, und am Schluss werden Kontrollfragen gestellt. Schließlich enthält der Band in den Einzelkapiteln Hinweis zur personellen und Kostendimension des gerade beschriebenen Handlungsfelds der Sozialen Arbeit. Dies ist sehr bedeutsam, wenn Studierende ihre Berufsaussichten einschätzen wollen, aber auch, um zu ermessen, welche Belastungen damit für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verbunden sind. Studierende werden damit eher in die Lage versetzt, einschätzen zu können, was in der öffentlichen Debatte erhobene Reformabsichten und Forderungen bedeuten. Die eigentlichen Texte sind hingegen sehr knapp gefasst. Hervorzuheben aus juristischer Sicht ist es, dass der Autor wichtiger Vorschriften aus dem SGB VIII jeweils abdruckt, um unmittelbare Bezüge seiner Ausführungen zur Gesetzeslage herzustellen.

Ein stückweit deckt er damit zugleich den öffentlich-rechtlichen Teil des Rechts der Kinder- und Jugendhilfe ab. Dieser Band ist uneingeschränkt zu empfehlen.

Etwas anders liegt es bei dem Werk von Susanne A. Benner, Professorin für Recht an der Alice Salomon Hochschule in Berlin. Ihr Werk ist ebenfalls bereits 2025 erschienen und ist im Vergleich der übrigen Bände der Reihe mit gut 300 Seiten schon recht umfangreich. Zudem – so muss es wohl gesagt werden – stellt das Buch eher eine gute Einführung in das Zivilrecht für Studierende der Betriebswirtschaftslehre dar, weil es auf explizit öffentlichrechtliche Ausführungen weitgehend verzichtet. Selbstverständlich sind auch Kenntnisse des Zivilrechts für Fachkräfte der Sozialen Arbeit sinnvoll, aber entscheidend für deren Lebensrealität im Beruf dürfte doch sein, welche öffentlichrechtlichen Vorschriften zu beachten sind, was die Leistungsverwaltung von der Eingriffsverwaltung unterscheidet und wie man Anspruchsgrundlagen für Leistungen und Ermächtigungsgrundlagen für Eingriffe in die Rechte Betroffener auffindet und zutreffend anwendet (Ein grober Fehler ist, wenn auf S. 36 Strafvollzugsanstalten in Verbindung mit einem Satzungsrecht gebracht werden. So weit sind wir noch nicht – auch über 50 Jahre nach der Strafgefangenenentscheidung des BVerfG).

Dabei soll nicht behauptet werden, dass die im neunten Kapitel behandelten weiteren Rechtsbereiche nicht „relevant“ sind, sie hätten nur in mehrere Einzelkapitel gehört, besonders was den Abschnitt 9.2 „Kinder- und Jugendschutz“ angeht, wo nach einem kurzen Überblick über das SGB VIII das Thema der Kindswohlgefährdung behandelt wird. Davon abgesehen liegt allerdings eine hervorragende Darstellung vor, was nicht zuletzt das letzte Kapitel über Rechtsverwirklichung und -durchsetzung angeht, das keinerlei Wünsche offenlässt. Insgesamt erweist sich die Abhandlung eher als klassische Darstellung einer Juristin (Podcasts finden wir hier kaum).

Eine wichtige Ergänzung, ja Abrundung erfahren die beiden vorstehenden Bände durch das von sieben Autorinnen und Autoren verantwortete Werk „Soziale Organisationen verstehen“, wobei der Untertitel „Einführung in das Management Sozialer Arbeit“ andeutet, was wir hier zu erwarten haben. Der Band ist in nur fünf Kapitel unterteilt und betont jeweils die Perspektive der einzelnen Fachkraft: „Ich und meine Arbeit“ (1.), „Ich und die Adressat:innen“ (2.), „Ich und mein Team“ (3.), „Ich und die anderen Teams“ (4.) sowie „Ich und das Management“ (5).

Hier werden tiefe Einblicke in die Organisationswelt der Sozialen Arbeit gewagt und wird – durchgehend anhand dreier junger Absolventen eines Studiums der Sozialen Arbeit, die in je spezifisches berufliches Setting eintreten – diskutiert, welche Fragen sich für diese ergeben und wie sie diese bewältigen (können). Hier gibt es wieder etwas mehr Podcast-Material, ansonsten ist auch dieser Band wie die vorherigen je Kapitel gleich aufgebaut, indem in jedem Kapitel zunächst die Lernziele formuliert werden und dann erst allgemeinere und dann vertiefende Inhalte vermittelt werden, bevor am Ende Fragen zur Wissensüberprüfung formuliert werden. Dieser Band sei vor allem denjenigen Studierenden ans Herz gelegt, die ein Studium der Sozialen Arbeit aufnehmen, ohne Erfahrungen in (Jugend-)Verbänden, Parteien o. ä. aufweisen zu können. Sie können damit spätere „Überraschungen“ in der Praxis vermeiden.

Alles in allem kann die neue Reihe nur als ein großer Wurf bezeichnet werden, und der Rezensent ist auf weitere Bände gespannt.

Oliver Bokelmann

Kinder- und Jugendhilfe. Ein Handlungsfeld der Sozialen Arbeit

transcript Verlag / utb exam, 1. Auflage 2025

246 Seiten; 29,00 Euro

ISBN: 9783825264253

Susanne A. Benner

Recht in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung,

transcript Verlag / utb exam, 1. Aufl. 2025

312 Seiten; 27,00 Euro

ISBN: 9783825264260

Herzig / Liesen / Meyer

Soziale Organisationen verstehen

transcript Verlag / utb exam, 1. Auflage 2026

180 Seiten; 39,00 Euro

ISBN: 9783825266295