Kühlen Kopf bewahrt

Das Handbuch „Klimarecht“ von Schlacke/Wagner in Erstauflage

Cornelia Knappe

Gibt es überhaupt ein Rechtsgebiet namens Klimarecht? Vielleicht nicht im strengen Sinne, aber andererseits natürlich doch. Klimarecht ist (noch) kein einheitliches, eigenständiges Kodifikationsgebiet, sondern ein Querschnitts- bzw. Spezialgebiet innerhalb des Umweltrechts und anderer Rechtsgebiete (z. B. Verwaltungs-, Energierecht, EU‑Recht, Völkerrecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht). Es entsteht durch Klima‑spezifische Regelungen, Auslegung bestehender Normen und internationale Verpflichtungen. So finden sich wesentliche Rechtsquellen des „Klimarechts“ im Völkerrecht / Internationalen Recht (Pariser Abkommen, Übereinkommen der Klimarahmenkonvention), EU-Recht (European Climate Law, EU‑Emissionshandelssystem sowie diversen Verordnungen und Richtlinien zu Energie, Verkehr, Emissionen, erneuerbaren Energien, Energieeffizienz), aber auch im deutschen Bundesrecht (Klimaschutzgesetz, Brennstoffemissionshandelsgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Erneuerbare‑Energien‑Gesetz, Gebäudeenergiegesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz u.s.w.).

Hier den Überblick zu behalten und das gesamte Klimarecht auf den Punkt zu bringen, ist selbstredend eine Herkulesaufgabe, die nun die Greifswalder Umweltrechts-Expertin Prof. Sabine Schlacke (ehemals Nach-Nachfolgerin und „Enkelin“ von Werner Hoppe in Münster) sowie ihr Professorenkollege Jörg Wagner unternommen haben. Ihr Handbuch „Klimarecht“, das vor kurzem in 1. Auflage im Verlag C.H. Beck erschienen ist, bietet eine systematische Aufarbeitung des Klimarechts – von nationalen und internationalen Rahmenbedingungen bis zu konkreten Rechtsfragen (z. B. Emissionshandel, Klimaschutzgesetz). Es behandelt zentrale Entwicklungen wie das Pariser Abkommen, EU-Klimapolitik und aktuelle deutsche Regelungen. Das Werk verbindet theoretische Grundlagen mit anwendungsorientierten Beispielen (z. B. Klimaklagen, Compliance). Als Zielgruppe für das Handbuch kommen neben Juristen auch Umweltwissenschaftler und sonstige Praktiker, die fundierte Grundlagen und vertiefende Analysen suchen, in Betracht.

Fazit: Die 1. Auflage von „Klimarecht“ überzeugt durch ihre systematische Aufbereitung und praxisnahe Beispiele – auch wenn die rasante Entwicklung des Klimarechts bald eine Aktualisierung erfordern könnte.

Schlacke/Wagner

Kilmarecht. Handbuch

Verlag C.H. Beck, 1. Auflage 2026

737 Seiten; 149,00 Euro

ISBN: 978-3-406-81985-8