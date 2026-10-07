Den Stift machen

Das Handbuch Stiftungsrecht von Andreas Richter in 3. Auflage

Rainer Stumpf

Warum werden Stiftungen gegründet und betrieben? Zumeist wohl, um etwas Gutes zu tun – sei es für die Allgemeinheit, sei es für die eigene Familie oder auch für einen bestimmten Stiftungszweck. Wichtige Arten von Stiftungen sind Gemeinnützige Stiftungen (fördern das Gemeinwohl in Bereichen wie Bildung, Wissenschaft, Kultur oder Umwelt), Unternehmensstiftungen (halten Anteile an Firmen und sichern deren Bestand), Familienstiftungen (dienen dem Unterhalt und der Versorgung einer Familie), Politische Stiftungen (nahestehende Organisationen von Parteien) und Bürgerstiftungen (engagieren sich lokal vor Ort und werden von vielen Bürgern getragen).

Einen guten Überblick auch über die Feinheiten und Besonderheiten all dieser Stiftungstypen – unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen steuerlichen Aspekte, versteht sich – gibt das jüngst in 3. Auflage erschienene Handbuch Stiftungsrecht aus dem Verlag C.H. Beck, herausgegebn von Andreas Richter. Neben ihm waren noch zwölf weitere Bearbeiter am Werk beteiligt. Drei Jahre nach der Vorauflage und immerhin acht Jahre nach der 1. Auflage hat sich das leuchtend rote Handbuch mittlerweile fest als Standardwerk zum Stiftungsrecht etabliert. Es bietet eine umfassende Darstellung des gesamten deutschen Stiftungsrechts und offeriert dem Benutzer praxisgerechte Lösungen zur Errichtung und Verwaltung von Stiftungen. Schwerpunkte bilden die komplexe Materie der Rechnungslegung und – natürlich – die besonders interessanten steuerlichen Aspekte.

Außerdem behandelt werden neben den allgemeinen Grundlagen des Rechtsgebiets und Ausführungen zur Historie u.a. Stiftungen des bürgerlichen und öffentlichen Rechts, kirchliche Stiftungen, kommunale Stiftungen, unselbständige Stiftungen, Fragen der Rechnungslegung und Publizität, Stiftungssteuerrecht u.v.m. Eigene Kapitel widmen sich der Compliance, der Umsatzbesteuerung von Stiftungen, dem grenzüberschreitenden Steuerrecht sowie dem Spendenrecht. Ein detailliertes Sachverzeichnis erleichtert den schnellen Zugriff.

Die Neuauflage bringt das Handbuch auf den aktuellen Stand von Rechtsprechung und Gesetzgebung. Insbesondere weitere novellierte Landesstiftungsgesetze sind in den Blick genommen. Ein neues Kapitel behandelt die Umstrukturierung von Stiftungen. Das Werk wendet sich insbesondere an Stiftungen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Steuerberaterinnen und Steuerberater, Zivil- und Verwaltungsgerichte sowie Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger. Und man möchte hinzufügen: Auch für diejenigen, die den Gedanken hegen, eventuell eines Tages einmal selbst eine Stiftung ins Leben zu rufen, kann dieses Handbuch eine aufschlussreiche Lektüre sein…

Andreas Richter

Handbuch Stiftungsrecht

Verlag C.H. Beck, 3. Auflage 2026

1.280 Seiten; 229,00 Euro

ISBN: 978-3-406-83089-1