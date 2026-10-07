Systematische Verzahnung mit der ZPO

Der Germelmann/Matthes/Prütting-Kommentar zum Arbeitsgerichtsgesetz in 11. Auflage

Ludwig Deist

Das Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) ist so etwas wie eine spezielle ZPO nur für den Arbeitsrechtsprozess. Es ist das vorrangige Sonderrecht, greift aber in weiten Teilen auf die ZPO als allgemeines Basisrecht zurück. (Das Zusammenspiel wird durch § 46 Abs. 2 ArbGG geregelt.) Das Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) regelt das Verfahren, die Organisation und die Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen in Deutschland, wobei es die gesetzliche Grundlage für die Arbeitsgerichtsbarkeit als eigenständige Fachgerichtsbarkeit bildet (getrennt von der ordentlichen Zivilgerichtsbarkeit).

Kommentierungen des ArbGG gibt es mehrere, wobei neben Schwab/Weth aus dem Otto Schmidt Verlag und Düwell/Lipke von Luchterhand insbesondere der Germelmann/Matthes/Prütting von C.H. Beck zu den Standardkommentaren zählt. Dieser ist nun vor kurzem in 11. Auflage erschienen (vier Jahre nach der Vorauflage). Zu den besonderen Vorzügen von Germelmann/Matthes/Prütting gehört von jeher seine Rolle als prozessuales Bindeglied zwischen Zivilprozess und Arbeitsgerichtsbarkeit. Während materielle Arbeitsrechtskommentare das „Was“ klären (z. B. ob eine Kündigung wirksam ist), beantwortet der Germelmann unangefochten das „Wie“ des gerichtlichen Verfahrens. Seine Schwerpunkte liegen auf den Kernproblemen des arbeitsrechtlichen Prozesses wie arbeitsgerichtlicher Zuständigkeit (§ 2, 2a ArbGG), dem Rechtsmittelverfahren, Kosten- und Streitwertrecht sowie Güteverfahren und Beschleunigung.

Die Neuauflage ist umfassend neu bearbeitet. Insbesondere sind die aktuellen Entwicklungen zur Digitalisierung der Justiz, der elektronischen Akte sowie der Videokonferenztechnik berücksichtigt.

Zuletzt hat das Gesetz vom 22.12.2025 zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit die Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren erweitert. Auch die 11. Auflage kann durch die wieder exzellente personelle Besetzung der Autorenschaft überzeugen. Gute Dienste leistet ferner die Einbindung von Spezialmaterialien im Anhang. Kurzum, vor allem für häufig prozessierende Arbeitsrechtler bietet der Germelmann einen signifikanten Mehrwert.

Germelmann / Matthes / Prütting

Arbeitsgerichtsgesetz (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 11. Auflage 2026

1.924 Seiten; 189,00 Euro

ISBN: 978-3-406-82626-9